На Львовщине водитель взорвал гранату во время общения с полицейскими: подробности
Киев • УНН
16 ноября в Рудках Самборского района водитель Alfa Romeo бросил гранату в полицейских, злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Мужчина, вероятно, пошел в СЗЧ, открыты уголовные производства.
Во Львовской области неизвестный бросил гранату в полицейских. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Львовской области.
Детали
Отмечается, что событие произошло 16 ноября около 18:00 в городе Рудки Самборского района. Правоохранители остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.
Водитель, 37-летний житель одного из сел Самборского района, во время общения с полицейскими возле автомобиля, достал гранату и взорвал ее. В результате взрыва злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу
Указывается, что следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Проводится досудебное расследование
Как сообщил активист Иван Спринский, по предварительным данным, мужчина мог быть военным в СЗЧ.
