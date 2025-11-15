У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку
Київ • УНН
У лісі на Івано-Франківщині виявлено тіло 39-річного мобілізованого чоловіка, який з 12 листопада перебував у розшуку через самовільне залишення частини. Його мобілізували 8 листопада, а за результатами ВЛК він був придатний до служби в тилу.
14 листопада у лісі Калуського району на Івано-Франківщині поліцейські знайшли тіло чоловіка. Ним виявився 39-річний місцевий житель, якого мобілізували до війська 8 листопада. З 12 листопада він перебував у розшуку через самовільне залишення частини. Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.
Напередодні до поліції звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка
У зв'язку з інцидентом та інформацією, що стала відома в ході розслідування, в Івано-Франківському ОТЦК розповіли деталі. Там поінформували, що 8 листопада мобілізували чоловіка, якого за результатами ВЛК було визнано придатним до служби у тилу.
8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП
Проте вже 12 листопада 39-річний військовослужбовець пішов у СЗЧ. В цей день інформацію про інцидент передали до ВСП, після чого розпочались розшукові дії, а вже через два дні - було виявлено тіло.
14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ
В обласному ТЦК додали, що попередньо, за даними поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.
"Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи", - резюмували в ОТЦК.
