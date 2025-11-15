У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку

$42.060.00
48.880.00
ukenru
17:21 • 5648 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16611 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29456 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28551 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44174 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41591 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36037 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28643 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19022 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68646 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - ЗеленськийVideo15 листопада, 11:31 • 13309 перегляди
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"Photo15 листопада, 11:41 • 10332 перегляди
Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15 листопада, 11:59 • 9576 перегляди
Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"Photo17:58 • 7536 перегляди
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку18:31 • 3530 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68645 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 63146 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 43723 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 68477 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 295944 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Марселу Ребелу де Соза
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 20334 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68645 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 25680 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 41965 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 36320 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку

Київ • УНН

 • 3620 перегляди

У лісі на Івано-Франківщині виявлено тіло 39-річного мобілізованого чоловіка, який з 12 листопада перебував у розшуку через самовільне залишення частини. Його мобілізували 8 листопада, а за результатами ВЛК він був придатний до служби в тилу.

У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку

14 листопада у лісі Калуського району на Івано-Франківщині поліцейські знайшли тіло чоловіка. Ним виявився 39-річний місцевий житель, якого мобілізували до війська 8 листопада. З 12 листопада він перебував у розшуку через самовільне залишення частини. Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.

Напередодні до поліції звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка

- йдеться у повідомленні.

У зв'язку з інцидентом та інформацією, що стала відома в ході розслідування, в Івано-Франківському ОТЦК розповіли деталі. Там поінформували, що 8 листопада мобілізували чоловіка, якого за результатами ВЛК було визнано придатним до служби у тилу.

8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП

- йдеться у повідомленні.

Проте вже 12 листопада 39-річний військовослужбовець пішов у СЗЧ. В цей день інформацію про інцидент передали до ВСП, після чого розпочались розшукові дії, а вже через два дні - було виявлено тіло.

14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ

- сказано у дописі.

В обласному ТЦК додали, що попередньо, за даними поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.

"Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи", - резюмували в ОТЦК.

В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік 14.11.25, 09:50 • 31794 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Івано-Франківська область