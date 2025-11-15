В лесу на Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного: в ТЦК заявляют, что мужчина был в розыске
В лесу на Ивано-Франковщине обнаружено тело 39-летнего мобилизованного мужчины, который с 12 ноября находился в розыске из-за самовольного оставления части. Его мобилизовали 8 ноября, а по результатам ВВК он был годен к службе в тылу.
14 ноября в лесу Калушского района Ивано-Франковской области полицейские нашли тело мужчины. Им оказался 39-летний местный житель, которого мобилизовали в армию 8 ноября. С 12 ноября он находился в розыске из-за самовольного оставления части. Об этом сообщает Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки, пишет УНН.
Накануне в полицию обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины
В связи с инцидентом и информацией, ставшей известной в ходе расследования, в Ивано-Франковском ОТЦК рассказали детали. Там проинформировали, что 8 ноября мобилизовали мужчину, который по результатам ВВК был признан годным к службе в тылу.
8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина). По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1 отдела Калушского РТЦК и СП
Однако уже 12 ноября 39-летний военнослужащий ушел в СЗЧ. В этот день информацию об инциденте передали в ВСП, после чего начались розыскные действия, а уже через два дня - было обнаружено тело.
14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Умершим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске из-за СЗЧ
В областном ТЦК добавили, что предварительно, по данным полицейских, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
"Дальнейшую правовую оценку произошедшему дадут компетентные органы", - резюмировали в ОТЦК.
