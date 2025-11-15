В лесу на Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного: в ТЦК заявляют, что мужчина был в розыске

В лесу на Ивано-Франковщине обнаружено тело 39-летнего мобилизованного мужчины, который с 12 ноября находился в розыске из-за самовольного оставления части. Его мобилизовали 8 ноября, а по результатам ВВК он был годен к службе в тылу.