На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатой

Эксклюзив
13:46 • 12715 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 24810 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 25018 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 26072 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 24026 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 21358 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19365 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21791 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19623 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17781 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Популярные новости
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 46997 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26776 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 18989 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18272 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14723 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 12715 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 24810 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14731 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 25018 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18281 просмотра
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 30 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26784 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 43027 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45880 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 97209 просмотра
На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатой

Киев • УНН

 • 894 просмотра

На Львовщине 45-летний военнослужащий в СЗЧ принес гранату в продуктовый магазин. Его задержали, боеприпас изъяли и направили на экспертизу.

На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатой

Во Львовской области 45-летний житель одного из сел пришел в продуктовый магазин с гранатой. Им оказался военнослужащий в СЗЧ. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, 3 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района местный житель принес в продуктовый магазин предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали правоохранители.

Спецназовцы во время переговоров убедили 45-летнего военнослужащего, находящегося в статусе СЗЧ, выйти из дома и передать им гранату с взрывателем. Боеприпас был изъят и направлен на экспертное исследование

- говорится в сообщении.

Мужчину задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение гранаты.

Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области объявили о подозрении: им оказался военный в СЗЧ – Нацполиция08.10.25, 16:07 • 2020 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область