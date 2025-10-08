На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатой
Киев • УНН
На Львовщине 45-летний военнослужащий в СЗЧ принес гранату в продуктовый магазин. Его задержали, боеприпас изъяли и направили на экспертизу.
Во Львовской области 45-летний житель одного из сел пришел в продуктовый магазин с гранатой. Им оказался военнослужащий в СЗЧ. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщили правоохранители, 3 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района местный житель принес в продуктовый магазин предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали правоохранители.
Спецназовцы во время переговоров убедили 45-летнего военнослужащего, находящегося в статусе СЗЧ, выйти из дома и передать им гранату с взрывателем. Боеприпас был изъят и направлен на экспертное исследование
Мужчину задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение гранаты.
Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области объявили о подозрении: им оказался военный в СЗЧ – Нацполиция08.10.25, 16:07 • 2020 просмотров