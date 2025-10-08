Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области объявили о подозрении: им оказался военный в СЗЧ – Нацполиция

В Винницкой области следователи полиции сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, причастному к убийству девушки, пропавшей в начале октября. Правоохранители установили, что подозреваемый – военный в статусе самовольно оставившего часть (СОЧ), который познакомился с потерпевшей через социальные сети. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Правоохранители напомнили, что 5 октября девушка отправилась на учебу в город Ильинцы в Винницкой области, однако в учебное заведение так и не прибыла. В ходе поисков следователи выяснили, что к ее исчезновению причастен 26-летний знакомый. Мужчину задержали оперативники уголовного розыска, и во время допроса он признал, что вступил в половые сношения с несовершеннолетней, а затем, пытаясь скрыть преступление, в заброшенном доме своих родственников нанес ей несколько смертельных ударов битой по голове. После этого тело бросил в колодец и присыпал камнями.

Спасатели и полицейские более суток работали на месте происшествия, чтобы с помощью специальной техники поднять тело из глубокого и чрезвычайно узкого колодца. 8 октября тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. После завершения экспертиз правоохранители будут рассматривать вопрос о дополнительной квалификации преступления. Расследование продолжается.

