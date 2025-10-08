Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области объявили о подозрении: им оказался военный в СЗЧ – Нацполиция

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 9868 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 13885 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18837 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18736 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18777 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17788 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21027 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19146 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17495 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62137 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярные новости
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 27147 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 37274 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19263 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 13958 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9230 просмотра
публикации
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 9868 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 7390 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 13885 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9830 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 18838 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Польша
Черниговская область
Германия
Тернопольская область
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19516 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 40615 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 43685 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 95174 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 89860 просмотра
Актуальное
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
Хранитель

Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области объявили о подозрении: им оказался военный в СЗЧ – Нацполиция

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В Винницкой области 26-летнему военному в СЗЧ сообщили о подозрении в убийстве 15-летней девушки. Мужчина познакомился с жертвой через соцсети, а после половых сношений убил ее битой и бросил тело в колодец.

Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области объявили о подозрении: им оказался военный в СЗЧ – Нацполиция

В Винницкой области следователи полиции сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, причастному к убийству девушки, пропавшей в начале октября. Правоохранители установили, что подозреваемый – военный в статусе самовольно оставившего часть (СОЧ), который познакомился с потерпевшей через социальные сети. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Правоохранители напомнили, что 5 октября девушка отправилась на учебу в город Ильинцы в Винницкой области, однако в учебное заведение так и не прибыла. В ходе поисков следователи выяснили, что к ее исчезновению причастен 26-летний знакомый. Мужчину задержали оперативники уголовного розыска, и во время допроса он признал, что вступил в половые сношения с несовершеннолетней, а затем, пытаясь скрыть преступление, в заброшенном доме своих родственников нанес ей несколько смертельных ударов битой по голове. После этого тело бросил в колодец и присыпал камнями.

На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котов07.10.25, 18:00 • 6956 просмотров

Спасатели и полицейские более суток работали на месте происшествия, чтобы с помощью специальной техники поднять тело из глубокого и чрезвычайно узкого колодца. 8 октября тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. После завершения экспертиз правоохранители будут рассматривать вопрос о дополнительной квалификации преступления. Расследование продолжается.

Мужчина в Кировоградской области жестоко убил 16-летнюю девушку - Нацполиция08.10.25, 13:32 • 1468 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Житомирская область
Кировоградская область
Украина