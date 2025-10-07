$41.340.11
На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котов

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Жителя Житомирщины задержали по подозрению в убийстве жены и 9-летней дочери, покушении на убийство соседки и жестоком обращении с животными. Суд взял 43-летнего мужчину под стражу без права залога, ему грозит пожизненное заключение.

На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котов

Жителя Житомирской области задержали по подозрению в убийстве его жены и 9-летней дочери, а также в покушении на убийство соседки и жестоком обращении с животными. Суд взял 43-летнего мужчину под стражу без права внесения залога, ему грозит 15 лет или пожизненное заключение. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

Правоохранители отметили, что 43-летнего жителя села Котовки Радомышльской общины задержали 4 октября по подозрению в убийстве жены и малолетней дочери, а также за покушение на убийство соседки. Кроме того, ему инкриминируют жестокое обращение с животными.

5 октября следователи ... сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), в оконченном покушении на убийство, совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). 6 октября судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 

- говорится в сообщении.

По данным полиции, между супругами возникла ссора, во время которой "нетрезвый мужчина кухонным ножом ранил свою 42-летнюю жену и нанес множественные удары колющим предметом 9-летней дочери. Женщина и ребенок погибли".

После содеянного злоумышленник вышел со двора, убил собаку и кошек и пытался убить 62-летнюю соседку. Женщину прооперировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение 

- сообщили в полиции.

Дополнение

Также установлено, что у супругов было пятеро детей, трое из которых проживали отдельно. С родителями остались две младшие дочери. В день трагедии 11-летняя девочка находилась у друзей по соседству.

В августе 2025 года решением суда мужчина и женщина были лишены родительских прав, однако по состоянию на 4 октября малолетних детей из семьи не изъяли. Поэтому правоохранители проводят проверку выполнения судебного решения органами опеки и попечительства. Начато уголовное производство по статье Служебная халатность.

Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце30.09.25, 11:49 • 50916 просмотров

