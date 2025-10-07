На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів

Жителя Житомирщини затримали за підозрою у вбивстві його дружини та 9-річної доньки, а також у замаху на вбивство сусідки та жорстокому поводженні з тваринами. Суд взяв 43-річного чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує 15 років або довічне ув’язнення. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Житомирської області.

Деталі

Правоохоронці зазначили, що 43-річного жителя села Котівки Радомишльської громади затримали 4 жовтня за підозрою в убивстві дружини та малолітньої доньки, а також за замах на вбивство сусідки. Крім того, йому інкримінують жорстоке поводження з тваринами.

5 жовтня слідчі ... повідомили фігурантові про підозру в умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України), у закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), а також у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України). 6 жовтня судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави - йдеться у дописі.

За даними поліції, між подружжям виникла сварка, під час якої "нетверезий чоловік кухонним ножем поранив свою 42-річну дружину та завдав множинних ударів колючим предметом 9-річній доньці. Жінка та дитина загинули".

Після скоєного зловмисник вийшов із подвір’я, вбив собаку та котів і намагався вбити 62-річну сусідку. Жінку прооперували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення - повідомили у поліції.

Доповнення

Також встановлено, що подружжя мало пʼятьох дітей, троє з яких проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. В день трагедії 11-річна дівчинка перебувала в друзів по сусідству.

У серпні 2025 року рішенням суду чоловіка та жінку було позбавлено батьківських прав, проте станом на 4 жовтня малолітніх дітей із сімʼї не вилучили. Відтак правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування. Розпочато кримінальне провадження за статтею Службова недбалість.

Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці