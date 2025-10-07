На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 4408 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5788 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10905 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15308 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16925 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41962 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44218 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71864 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59532 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56743 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
93%
753мм
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26735 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19165 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12147 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 7994 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13742 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4368 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7610 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41951 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56687 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 65985 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Герман Галущенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13879 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26264 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 78997 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74466 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149377 перегляди
Актуальне
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Жителя Житомирщини затримали за підозрою у вбивстві дружини та 9-річної доньки, замаху на вбивство сусідки та жорстокому поводженні з тваринами. Суд взяв 43-річного чоловіка під варту без права застави, йому загрожує довічне ув'язнення.

На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів

Жителя Житомирщини затримали за підозрою у вбивстві його дружини та 9-річної доньки, а також у замаху на вбивство сусідки та жорстокому поводженні з тваринами. Суд взяв 43-річного чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує 15 років або довічне ув’язнення. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Житомирської області.

Деталі

Правоохоронці зазначили, що 43-річного жителя села Котівки Радомишльської громади затримали 4 жовтня за підозрою в убивстві дружини та малолітньої доньки, а також за замах на вбивство сусідки. Крім того, йому інкримінують жорстоке поводження з тваринами.

5 жовтня слідчі ... повідомили фігурантові про підозру в умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України), у закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), а також у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України). 6 жовтня судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 

- йдеться у дописі.

За даними поліції, між подружжям виникла сварка, під час якої "нетверезий чоловік кухонним ножем поранив свою 42-річну дружину та завдав множинних ударів колючим предметом 9-річній доньці. Жінка та дитина загинули".

Після скоєного зловмисник вийшов із подвір’я, вбив собаку та котів і намагався вбити 62-річну сусідку. Жінку прооперували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення 

- повідомили у поліції.

Доповнення

Також встановлено, що подружжя мало пʼятьох дітей, троє з яких проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. В день трагедії 11-річна дівчинка перебувала в друзів по сусідству.

У серпні 2025 року рішенням суду чоловіка та жінку було позбавлено батьківських прав, проте станом на 4 жовтня малолітніх дітей із сімʼї не вилучили. Відтак правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування. Розпочато кримінальне провадження за статтею Службова недбалість.

Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці30.09.25, 11:49 • 50917 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Житомирська область