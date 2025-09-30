$41.320.16
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 10759 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 10516 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 11129 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 12890 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 16188 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
04:06 • 20136 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 55525 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 114122 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 55842 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Українцю загрожує 4 роки в'язниці за підпал Ikea у Вільнюсі - LRT
Українські бійці стримують атаки ворога поблизу Серебрянки - DeepState
росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 55525 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 114122 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 60091 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Державний кордон України
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо
The Guardian
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Шахед-136
Brent

Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним в умисному вбивстві та розчленуванні дружини в лютому 2024 року.

Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці

Шевченківський районний суд Харкова виніс вирок чоловіку балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної, який вбив і розчленував дружину ще в лютому 2024 року. Його визнали винним в умисному вбивстві і засудили на 15 років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Злочин було скоєно 17 лютого 2024 року: донька балетмейстерки Марії Холодної звернулась до поліції з повідомленням, що її мати зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно, йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронці з'ясували, що загибла і її чоловік збирались розлучитися і пожити окремо. Але зловмисник, звинувачуючи дружину у зраді, вбив і розчленував її. Частини тіла він сховав у лісі, а саме тіло спалив у покинутому підвалі на території дачного кооперативу.

Після вбивства обвинувачений намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо

Суд у Полтаві засудив місцевого мешканця до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство та зґвалтування 13-річного хлопця з інвалідністю. Злочинця виявили під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії.    

Євген Устименко

