Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним в умисному вбивстві та розчленуванні дружини в лютому 2024 року.
Шевченківський районний суд Харкова виніс вирок чоловіку балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної, який вбив і розчленував дружину ще в лютому 2024 року. Його визнали винним в умисному вбивстві і засудили на 15 років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Злочин було скоєно 17 лютого 2024 року: донька балетмейстерки Марії Холодної звернулась до поліції з повідомленням, що її мати зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно, йдеться в повідомленні прокуратури.
Правоохоронці з'ясували, що загибла і її чоловік збирались розлучитися і пожити окремо. Але зловмисник, звинувачуючи дружину у зраді, вбив і розчленував її. Частини тіла він сховав у лісі, а саме тіло спалив у покинутому підвалі на території дачного кооперативу.
Після вбивства обвинувачений намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення - повідомили в Офісі генерального прокурора.
