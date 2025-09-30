Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце

Шевченковский районный суд Харькова вынес приговор мужу балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии Марии Холодной, который убил и расчленил жену еще в феврале 2024 года. Его признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Преступление было совершено 17 февраля 2024 года: дочь балетмейстера Марии Холодной обратилась в полицию с сообщением, что ее мать исчезла. Она перестала отвечать на звонки, а в мессенджерах писала довольно странно, говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что погибшая и ее муж собирались развестись и пожить отдельно. Но злоумышленник, обвиняя жену в измене, убил и расчленил ее. Части тела он спрятал в лесу, а само тело сжег в заброшенном подвале на территории дачного кооператива.

После убийства обвиняемый пытался создать впечатление, что жена до сих пор жива: возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения - сообщили в Офисе генерального прокурора.

Напомним

