$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:49 • 566 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 10493 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 10376 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 11016 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 12796 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 16130 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 20097 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 55429 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 55836 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 59998 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5м/с
68%
758мм
Популярные новости
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 16721 просмотра
Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState29 сентября, 23:40 • 12104 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 18398 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС30 сентября, 01:57 • 15097 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 5756 просмотра
публикации
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 10493 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 55429 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 59998 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 62453 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 46064 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Литва
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 18510 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 20834 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 33325 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 41487 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 38462 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-400
Шахед-136
Нефть марки Brent

Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Мужа балетмейстера Марии Холодной приговорили к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в умышленном убийстве и расчленении жены в феврале 2024 года.

Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце

Шевченковский районный суд Харькова вынес приговор мужу балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии Марии Холодной, который убил и расчленил жену еще в феврале 2024 года. Его признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Преступление было совершено 17 февраля 2024 года: дочь балетмейстера Марии Холодной обратилась в полицию с сообщением, что ее мать исчезла. Она перестала отвечать на звонки, а в мессенджерах писала довольно странно, говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что погибшая и ее муж собирались развестись и пожить отдельно. Но злоумышленник, обвиняя жену в измене, убил и расчленил ее. Части тела он спрятал в лесу, а само тело сжег в заброшенном подвале на территории дачного кооператива.

После убийства обвиняемый пытался создать впечатление, что жена до сих пор жива: возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения - сообщили в Офисе генерального прокурора.

Напомним

Суд в Полтаве приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие и изнасилование 13-летнего парня с инвалидностью. Преступника обнаружили во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП