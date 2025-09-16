$41.280.03
В Полтаві чоловік зґвалтував 13-річного хлопця: зловмисника чекають 15 років за ґратами

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Суд у Полтаві засудив місцевого мешканця до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство та зґвалтування 13-річного хлопця з інвалідністю. Злочинця виявили під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії.

В Полтаві чоловік зґвалтував 13-річного хлопця: зловмисника чекають 15 років за ґратами

В Полтаві суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканця міста, який здійснив сексуальне насильство та зґвалтування по відношенню до малолітнього хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Ювенальні прокурори та керівник Полтавської окружної прокуратури довели вину мешканця Полтави у сексуальному насильстві та зґвалтуванні, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України)

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що улітку 2022 року чоловік побачив на вулиці 13-річного хлопця, дитину з інвалідністю. Він покликав дитину на перший поверх покинутої будівлі та вчинив сексуальне насильство.

У жовтні того ж року неподалік одного з готелів Полтави під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії побачили кривдника, який скоював черговий злочин стосовно дитини, та викликали слідчо-оперативну групу.

В рамках досудового розслідування з’ясувалося, що чоловік неодноразово чинив протиправні дії щодо малолітнього.

Свою вину полтавець визнав частково, проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз суд погодився з доводами прокурорів. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою 

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Доповнення

В Хмельницькій області двоє чоловіків підозрюються у жорсткому зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Підозрюваних було затримано, суд відправив їх під варту без права внесення застави.

Слідчі повідомили про підозру раніше судимому за злочини проти статевої свободи та недоторканності 35-річному чоловіку. За даними слідства, він зґвалтував 15-річну дівчину на території кладовища.

