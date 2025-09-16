В Полтаві чоловік зґвалтував 13-річного хлопця: зловмисника чекають 15 років за ґратами
Київ • УНН
Суд у Полтаві засудив місцевого мешканця до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство та зґвалтування 13-річного хлопця з інвалідністю. Злочинця виявили під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії.
В Полтаві суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканця міста, який здійснив сексуальне насильство та зґвалтування по відношенню до малолітнього хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Ювенальні прокурори та керівник Полтавської окружної прокуратури довели вину мешканця Полтави у сексуальному насильстві та зґвалтуванні, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України)
Зазначається, що улітку 2022 року чоловік побачив на вулиці 13-річного хлопця, дитину з інвалідністю. Він покликав дитину на перший поверх покинутої будівлі та вчинив сексуальне насильство.
У жовтні того ж року неподалік одного з готелів Полтави під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії побачили кривдника, який скоював черговий злочин стосовно дитини, та викликали слідчо-оперативну групу.
В рамках досудового розслідування з’ясувалося, що чоловік неодноразово чинив протиправні дії щодо малолітнього.
Свою вину полтавець визнав частково, проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз суд погодився з доводами прокурорів. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою
Доповнення
В Хмельницькій області двоє чоловіків підозрюються у жорсткому зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Підозрюваних було затримано, суд відправив їх під варту без права внесення застави.
Слідчі повідомили про підозру раніше судимому за злочини проти статевої свободи та недоторканності 35-річному чоловіку. За даними слідства, він зґвалтував 15-річну дівчину на території кладовища.