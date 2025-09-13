Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюваних

$41.310.10
48.270.03
ukenru
07:00 • 5632 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 17643 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 32294 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 24994 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 39003 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 46688 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35160 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 34858 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24134 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 33198 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"Photo12 вересня, 23:58 • 6694 перегляди
"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор13 вересня, 00:52 • 7210 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto13 вересня, 01:55 • 13331 перегляди
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих04:01 • 3814 перегляди
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом05:39 • 6466 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo07:00 • 5642 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 19221 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 22229 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 39009 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 21194 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Гаррі, герцог Сассекський
Леонід Кучма
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 46688 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 40031 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 87605 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 48717 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 54146 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюваних

Київ • УНН

 • 62 перегляди

На Хмельниччині двоє чоловіків підозрюються у жорстокому зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в ніч з 11 на 12 вересня. Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави.

Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюваних

В Хмельницькій області двоє чоловіків підозрюються у жорсткому зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Їх було затримано, суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її. Їх було затримано 12 вересня

- інформує ОГП.

Після повідомлення про підозру, прокуратурою до суду було подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури, який є старшим у групі прокурорів в даному кримінальному провадженні, у суді довів обґрунтованість поданого клопотання. За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурорами Хмельницької обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо двох чоловіків за фактом зґвалтування неповнолітньої особи, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Зґвалтування 11-річної дитини на Київщині: злочинець отримав підозру02.09.25, 16:20 • 4318 переглядiв

Доповнення

У столиці правоохоронці затримали 60-річного уродженця Черкаської області, який протягом літа нападав на жінок у різних районах Києва. Як повідомили у столичній прокуратурі, чоловікові вже оголошено підозру у зґвалтуванні та розбійних нападах.

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Хмельницька область
Київська область
Черкаська область
Київ