Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюваних

В Хмельницькій області двоє чоловіків підозрюються у жорсткому зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Їх було затримано, суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її. Їх було затримано 12 вересня

Після повідомлення про підозру, прокуратурою до суду було подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури, який є старшим у групі прокурорів в даному кримінальному провадженні, у суді довів обґрунтованість поданого клопотання. За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави