У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок

У столиці правоохоронці затримали 60-річного уродженця Черкаської області, який протягом літа нападав на жінок у різних районах Києва. Як повідомили у столичній прокуратурі, чоловікові вже оголошено підозру у зґвалтуванні та розбійних нападах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний вистежував своїх жертв у безлюдних місцях. На Лук’янівському кладовищі він напав на 26-річну жінку, повалив її на землю та намагався роздягнути. Погрожуючи ножем, відібрав у неї прикраси та гроші. Жертва благала не чіпати її, повідомивши, що вагітна. Після цього нападник утік.

Водночас за деякий час до цього нападу у Дніпровському районі цей чоловік напав на 20-річну дівчину, яка поверталась з роботи. Він напав на неї ззаду, приставив до її шиї ніж та змусив піти з ним у безлюдне місце. Там чоловік зґвалтував дівчину та забрав прикраси і гроші – повідомили у прокуратурі.

За цими фактами йому інкримінують злочини за ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153 та ч. 4 ст. 187 КК України – зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру та розбій. Максимальне покарання за цими статтями – до 15 років ув’язнення.

Виявилося, що затриманий раніше вже відбував покарання: у 2014 році він отримав 14 років ув’язнення за вбивство з корисливих мотивів, грабіж і розбій. У липні цього року його звільнили через досягнення пенсійного віку.

За клопотанням прокурорів Шевченківської окружної прокуратури Києва суд обрав для чоловіка запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває, його проводять слідчі Шевченківського та Дніпровського управлінь поліції.

