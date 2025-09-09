$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 29350 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
07:10 • 48032 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 43461 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 27661 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 25215 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 25870 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 38196 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 53600 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 28911 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50213 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок

Київ • УНН

 • 176 перегляди

У Києві затримано 60-річного уродженця Черкаської області, який протягом літа нападав на жінок. Чоловіку оголошено підозру у зґвалтуванні та розбійних нападах, його взято під варту без права застави.

У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок

У столиці правоохоронці затримали 60-річного уродженця Черкаської області, який протягом літа нападав на жінок у різних районах Києва. Як повідомили у столичній прокуратурі, чоловікові вже оголошено підозру у зґвалтуванні та розбійних нападах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний вистежував своїх жертв у безлюдних місцях. На Лук’янівському кладовищі він напав на 26-річну жінку, повалив її на землю та намагався роздягнути. Погрожуючи ножем, відібрав у неї прикраси та гроші. Жертва благала не чіпати її, повідомивши, що вагітна. Після цього нападник утік.

Водночас за деякий час до цього нападу у Дніпровському районі цей чоловік напав на 20-річну дівчину, яка поверталась з роботи. Він напав на неї ззаду, приставив до її шиї ніж та змусив піти з ним у безлюдне місце. Там чоловік зґвалтував дівчину та забрав прикраси і гроші

– повідомили у прокуратурі. 

За цими фактами йому інкримінують злочини за ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153 та ч. 4 ст. 187 КК України – зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру та розбій. Максимальне покарання за цими статтями – до 15 років ув’язнення.

Віктімблеймінг: чому частіше засуджують жертву, а не насильника02.02.23, 09:42 • 1903244 перегляди

Виявилося, що затриманий раніше вже відбував покарання: у 2014 році він отримав 14 років ув’язнення за вбивство з корисливих мотивів, грабіж і розбій. У липні цього року його звільнили через досягнення пенсійного віку.

За клопотанням прокурорів Шевченківської окружної прокуратури Києва суд обрав для чоловіка запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває, його проводять слідчі Шевченківського та Дніпровського управлінь поліції.

У Сумах затримали чоловіка за сексуальне насильство над його 6-річною племінницею08.07.23, 02:14 • 679993 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Черкаська область
Київ