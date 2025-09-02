Зґвалтування 11-річної дитини на Київщині: злочинець отримав підозру

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який зґвалтував неповнолітню дитину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Київській області.

Деталі

Злочин стався в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь: мати постраждалої звернулась в поліцію і повідомила, що знайомий чоловік зґвалтував її 11-річну дитину.

Слідство встановило, що батько постраждалої дитини розпивав з фігурантом алкогольні напої. Потім він заснув, а фігурант, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, безпорадним станом малолітньої особи, здійснив акт наруги над нею.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

