Зґвалтування 11-річної дитини на Київщині: злочинець отримав підозру

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 16022 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 38918 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 73523 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 90381 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 52387 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 109402 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 43014 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 77045 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52341 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 105598 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
52%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 199393 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 199263 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 188372 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 185337 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 179330 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 15955 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 73405 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 90257 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 60210 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 109314 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 14236 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 17782 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 33292 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 77018 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 65419 перегляди
Актуальне
The Guardian
The New York Times
ChatGPT
Fox News
Фейкові новини

Зґвалтування 11-річної дитини на Київщині: злочинець отримав підозру

Київ • УНН

 • 56 перегляди

На Київщині чоловік зґвалтував 11-річну дитину в Ірпені. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зґвалтування 11-річної дитини на Київщині: злочинець отримав підозру

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який зґвалтував неповнолітню дитину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Київській області.

Деталі

Злочин стався в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь: мати постраждалої звернулась в поліцію і повідомила, що знайомий чоловік зґвалтував її 11-річну дитину.

Слідство встановило, що батько постраждалої дитини розпивав з фігурантом алкогольні напої. Потім він заснув, а фігурант, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, безпорадним станом малолітньої особи, здійснив акт наруги над нею.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довічне ув’язнення: апеляційний суд посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій06.08.25, 18:06 • 2692 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПКиївська область
Національна поліція України
Київська область