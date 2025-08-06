Довічне ув’язнення: апеляційний суд посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій

За апеляційною скаргою столичних прокурорів апеляційний суд засудив 38-річного киянина до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав його винним у жорстокому вбивстві, зґвалтуванні, розбої та залишенні потерпілого в небезпеці.

Раніше суд першої інстанції призначив йому 15 років ув’язнення, однак прокурори домоглися суворішого покарання, пише УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За апеляційною скаргою Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, яку у суді підтримали прокурори Київської міської прокуратури, апеляційний суд визнав 38-річного чоловіка винним у вбивстві та звільнення киянина, а також розбої та зґвалтуванні іншого потерпілого. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна - ідеться у дописі.

Раніше Шевченківський районний суд Києва визнав чоловіка винним лише за частиною обвинувачень, вважаючи недоведеною його причетність до залишення одного з потерпілих у небезпеці. Тоді обвинуваченому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Однак прокурори оскаржили це рішення.

Під час апеляційного розгляду прокурори довели, що під час конфлікту чоловік наніс одній із жертв 23 удари лопатою, після чого зґвалтував його. Від отриманих травм потерпілий помер.

Іншого чоловіка обвинувачений побив, також зґвалтував у непритомному стані, відібрав особисті речі та залишив без допомоги у критичному стані, що становив загрозу для життя. Зараз засуджений перебуває під вартою.

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