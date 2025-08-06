Довічне ув’язнення: апеляційний суд посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Ексклюзив
14:54 • 19970 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
13:33 • 25086 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
13:32 • 29317 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
13:30 • 26295 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
13:03 • 49996 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 64589 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 44099 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ексклюзив
6 серпня, 09:59 • 42761 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Ексклюзив
6 серпня, 08:44 • 42261 перегляди
Масове отруєння у таборі на Львівщині: у лікарні вже 41 людина, серед них - 39 дітей
6 серпня, 07:56 • 91366 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
54%
751мм
Популярнi новини
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 87126 перегляди
Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг6 серпня, 07:40 • 46586 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм10:39 • 54379 перегляди
Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак12:01 • 30171 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться12:02 • 43419 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
14:54 • 19970 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 21777 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 13:03 • 49996 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок12:59 • 29489 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться12:02 • 44130 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Володимир Вакуленко
Милорад Додик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Грузія
Білорусь
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм10:39 • 54962 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 87671 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 87436 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 101375 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 120478 перегляди
Актуальне
MIM-23 Hawk
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
Шахед-136

Довічне ув’язнення: апеляційний суд посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Апеляційний суд Києва посилив вирок 38-річному киянину до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним у вбивстві, зґвалтуванні та розбої.

Довічне ув’язнення: апеляційний суд посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій

За апеляційною скаргою столичних прокурорів апеляційний суд засудив 38-річного киянина до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав його винним у жорстокому вбивстві, зґвалтуванні, розбої та залишенні потерпілого в небезпеці.

Раніше суд першої інстанції призначив йому 15 років ув’язнення, однак прокурори домоглися суворішого покарання, пише УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За апеляційною скаргою Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, яку у суді підтримали прокурори Київської міської прокуратури, апеляційний суд визнав 38-річного чоловіка винним у вбивстві та звільнення киянина, а також розбої та зґвалтуванні іншого потерпілого. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

- ідеться у дописі.

Раніше Шевченківський районний суд Києва визнав чоловіка винним лише за частиною обвинувачень, вважаючи недоведеною його причетність до залишення одного з потерпілих у небезпеці. Тоді обвинуваченому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Однак прокурори оскаржили це рішення.

Під час апеляційного розгляду прокурори довели, що під час конфлікту чоловік наніс одній із жертв 23 удари лопатою, після чого зґвалтував його. Від отриманих травм потерпілий помер.

Іншого чоловіка обвинувачений побив, також зґвалтував у непритомному стані, відібрав особисті речі та залишив без допомоги у критичному стані, що становив загрозу для життя. Зараз засуджений перебуває під вартою.

У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру28.07.25, 12:46 • 45123 перегляди

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
Київ