Пожизненное заключение: апелляционный суд ужесточил приговор мужчине за убийство, изнасилование и разбой

По апелляционной жалобе столичных прокуроров апелляционный суд приговорил 38-летнего киевлянина к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в жестоком убийстве, изнасиловании, разбое и оставлении потерпевшего в опасности.

Ранее суд первой инстанции назначил ему 15 лет заключения, однако прокуроры добились более сурового наказания, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По апелляционной жалобе Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, которую в суде поддержали прокуроры Киевской городской прокуратуры, апелляционный суд признал 38-летнего мужчину виновным в убийстве и освобождении киевлянина, а также разбое и изнасиловании другого потерпевшего. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества - говорится в сообщении.

Ранее Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным лишь по части обвинений, считая недоказанной его причастность к оставлению одного из потерпевших в опасности. Тогда обвиняемому назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Однако прокуроры обжаловали это решение.

В ходе апелляционного рассмотрения прокуроры доказали, что во время конфликта мужчина нанес одной из жертв 23 удара лопатой, после чего изнасиловал его. От полученных травм потерпевший скончался.

Другого мужчину обвиняемый избил, также изнасиловал в бессознательном состоянии, отобрал личные вещи и оставил без помощи в критическом состоянии, что представляло угрозу для жизни. Сейчас осужденный находится под стражей.

В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении