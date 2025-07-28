В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении

В Кривом Роге 18-летнего парня задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Кривого Рога.

Детали

Событие имело место 26 июля. Парня 18 лет задержали в порядке ст. 208 УПК (задержание уполномоченным должностным лицом – ред.) и сообщили о подозрении по ст. 152 УК (изнасилование – ред.) - сообщили в полиции Кривого Рога на вопрос журналиста УНН.

Напомним

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