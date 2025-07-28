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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
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У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру

Київ • УНН

 • 3840 перегляди

У Кривому Розі затримано 18-річного хлопця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Подія сталася 26 липня, йому повідомлено про підозру за ст. 152 ККУ.

У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру

У Кривому Розі 18-річного хлопця затримали за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це пише УНН з посиланням пресслужбу поліції Кривого Рогу.

Деталі

Подія мала місце 26 липня. Хлопця 18 років затримали в порядку ст. 208 КПК (затримання уповноваженою службовою особою – ред.) та повідомили про підозру за ст. 152 ККУ (зґвалтування – ред.) 

- повідомили у поліції Кривого Рогу на запитання журналіста УНН.

Нагадаємо

В Мукачево правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх віком 13-17 років, підозрюваних у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки. Трьом фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі, щодо четвертого, наймолодшого, вирішується питання про правові механізми.

У Києві до 15 років в’язниці засуджено жінку, яка ґвалтувала доньку для створення порнографії і заробітку на цьому.

Мешканця Миколаєва засудили до 12 років позбавлення волі за розбещення, сексуальне насильство та зґвалтування малолітньої доньки. Чоловік протягом п'яти років розбещував, а потім ґвалтував доньку, починаючи з її 5-річного віку.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Кривий Ріг
Мукачево
Миколаїв
Київ
Tesla
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