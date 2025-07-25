На Закарпатті затримано групу підлітків: підозрюються у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки

Поліцейські Мукачева затримали групу неповнолітніх, підозрюваних у зґвалтуванні та пограбуванні жінки. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Закарпаття.

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Зазначається, що 23 липня до поліції звернулася 46-річна мукачівка. Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків – силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли.

Оперативники кримінальної поліції встановили осіб, причетних до злочину – четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередніми даними слідства підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця. Там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої і ювелірними виробами та зґвалтували її - йдеться у повідомленні.

Вказується, що поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів. Трьох із них затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 ККУ. Йдеться про зґвалтування, вчинене групою осіб, та грабіж, поєднаний із насильством. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих статей, передбачає 12 років позбавлення волі.

"Щодо малолітнього учасника злочину наразі вирішується питання про застосування відносно нього правових механізмів, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність", - додали у поліції..

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