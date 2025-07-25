На Закарпатье задержана группа подростков: подозреваются в изнасиловании и ограблении 46-летней женщины

Полицейские Мукачево задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в изнасиловании и ограблении женщины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Закарпатья.

Детали

Отмечается, что 23 июля в полицию обратилась 46-летняя мукачевка. Женщина заявила, что на нее напали несколько подростков – силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и скрылись.

Оперативники криминальной полиции установили лиц, причастных к преступлению – четверо парней, в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным следствия, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а затем завели в безлюдное место. Там они применили физическое насилие, завладели деньгами потерпевшей и ювелирными изделиями и изнасиловали ее - говорится в сообщении.

Указывается, что полицейские разыскали несовершеннолетних фигурантов. Троих из них задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 и ч. 4 ст. 186 УКУ. Речь идет об изнасиловании, совершенном группой лиц, и грабеже, соединенном с насилием. Максимальное наказание, согласно инкриминируемым статьям, предусматривает 12 лет лишения свободы.

"В отношении малолетнего участника преступления сейчас решается вопрос о применении в отношении него правовых механизмов, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность", - добавили в полиции.

Напомним

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