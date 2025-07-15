Отец приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование собственной дочери

Житель Николаева признан виновным в совершении развращения, сексуального насилия. Кроме 12 лет лишения свободы, также запрещено занимать должности, связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет сроком на 3 года.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Голосеевского окружной прокуратуры г. Киева житель Николаева признан виновным в совершении развращения, сексуального насилия и изнасилования малолетней дочери.

В суде было доказано, что мужчина в течение 5 лет сначала развращал, а затем насиловал дочь, которой тогда было 5 лет.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 152 УК Украины. - информирует Киевская городская прокуратура.

Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет сроком на 3 года. Информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

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