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Отец приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование собственной дочери

Киев • УНН

 • 4070 просмотра

Житель Николаева приговорен к 12 годам лишения свободы за развращение, сексуальное насилие и изнасилование малолетней дочери. Мужчина в течение 5 лет развращал, а затем насиловал дочь, начиная с ее 5-летнего возраста.

Отец приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование собственной дочери

Житель Николаева признан виновным в совершении развращения, сексуального насилия. Кроме 12 лет лишения свободы, также запрещено занимать должности, связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет сроком на 3 года.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Голосеевского окружной прокуратуры г. Киева житель Николаева признан виновным в совершении развращения, сексуального насилия и изнасилования малолетней дочери.

В суде было доказано, что мужчина в течение 5 лет сначала развращал, а затем насиловал дочь, которой тогда было 5 лет.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 152 УК Украины.

- информирует Киевская городская прокуратура.
  1. Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет сроком на 3 года.
    1. Информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

      Напомним

      Преподавателя вокала из Полтавщины подозревают в систематическом изнасиловании малолетних детей и создании порнографии.

      Обвиняемый занимался репетиторством. Давая частные уроки, он во время их проведения систематически в течение длительного времени насиловал и принуждал фотографироваться без одежды малолетних детей.

      российского военного, который насиловал и запугивал двух девушек на Херсонщине, приговорили к 12 годам лишения свободы.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Криминал и ЧП
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