Ґвалтував малолітніх дітей на приватних уроках: у Полтаві судитимуть викладача вокалу

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
Ексклюзив
14:27 • 12590 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

12:24 • 29699 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
11:10 • 50683 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

10:25 • 63302 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 73143 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 234240 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 138283 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 161480 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 223776 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 247605 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
5м/с
31%
751 мм
Популярнi новини

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 124321 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 45076 перегляди

Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором

10:34 • 24546 перегляди

Знову заморозки: Діденко попереджає про зниження температури вночі, а також дощі на заході України

10:41 • 15521 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 27589 перегляди
Публікації

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 27874 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 124623 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 234248 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 190059 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 227583 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

14:10 • 9422 перегляди

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

13:28 • 12682 перегляди

Том Круз закрутив новий роман? Кінозірку помітили у компанії кубинської акторки Ани де Армас 62-річного голлівудського актора

13:27 • 11865 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 45279 перегляди

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 77876 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

Ґвалтував малолітніх дітей на приватних уроках: у Полтаві судитимуть викладача вокалу

Київ • УНН

 • 3686 перегляди

Викладача вокалу з Полтавщини підозрюють у систематичному ґвалтуванні малолітніх дітей та створенні порнографії. Під час досудового розслідування вдалося встановити особи трьох потерпілих.

Ґвалтував малолітніх дітей на приватних уроках: у Полтаві судитимуть викладача вокалу

На Полтавщині судитимуть викладача вокалу, якого підозрюють у систематичному і довготривалому ґвалтуванні малолітніх дітей. Про це повідомили у Полтавській обласні прокуратурі, пише УНН.

... скерували до суду обвинувальний акт стосовно викладача вокалу 

- говориться у повідомленні прокуратури.

Окрім ґвалтування, фігуранта справи підозрюють у створенні зображень та відеопродукції порнографічного змісту.

Йому інкримінують зґвалтування та сексуальне насильство осіб, які не досягли чотирнадцяти років, розбещення малолітніх осіб, примушування неповнолітніх до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, умисне зберігання та виготовлення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження, вчинені повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачуваний займався репетиторством за місцем свого проживання та в приміщеннях, які орендував. Даючи приватні уроки, він під час їх проведення систематично упродовж тривалого часу ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу малолітніх дітей, які приходили на заняття. Під час досудового розслідування вдалося встановити особи трьох потерпілих.

Викрили репетитора восени 2024 року. Наразі він перебуває під вартою.

Доповнення

У Чернівецькій області до дев’яти років позбавлення волі засуджено чоловіка за зґвалтування рідної доньки. Внаслідок цих дій потерпіла народила дитину від власного батька.

Воловецький суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті та призначив їм реальні 6 років ув’язнення.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Полтавська область
Україна
Brent
$61.33
Bitcoin
$96,836.50
S&P 500
$5,652.26
Tesla
$289.12
Газ TTF
$32.16
Золото
$3,226.80
Ethereum
$1,848.97