Ґвалтував малолітніх дітей на приватних уроках: у Полтаві судитимуть викладача вокалу
Київ • УНН
Викладача вокалу з Полтавщини підозрюють у систематичному ґвалтуванні малолітніх дітей та створенні порнографії. Під час досудового розслідування вдалося встановити особи трьох потерпілих.
На Полтавщині судитимуть викладача вокалу, якого підозрюють у систематичному і довготривалому ґвалтуванні малолітніх дітей. Про це повідомили у Полтавській обласні прокуратурі, пише УНН.
... скерували до суду обвинувальний акт стосовно викладача вокалу
Окрім ґвалтування, фігуранта справи підозрюють у створенні зображень та відеопродукції порнографічного змісту.
Йому інкримінують зґвалтування та сексуальне насильство осіб, які не досягли чотирнадцяти років, розбещення малолітніх осіб, примушування неповнолітніх до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, умисне зберігання та виготовлення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження, вчинені повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).
За даними слідства, обвинувачуваний займався репетиторством за місцем свого проживання та в приміщеннях, які орендував. Даючи приватні уроки, він під час їх проведення систематично упродовж тривалого часу ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу малолітніх дітей, які приходили на заняття. Під час досудового розслідування вдалося встановити особи трьох потерпілих.
Викрили репетитора восени 2024 року. Наразі він перебуває під вартою.
Доповнення
У Чернівецькій області до дев’яти років позбавлення волі засуджено чоловіка за зґвалтування рідної доньки. Внаслідок цих дій потерпіла народила дитину від власного батька.
Воловецький суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті та призначив їм реальні 6 років ув’язнення.