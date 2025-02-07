Суд виніс вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки із Закарпаття: 6 років ув'язнення

Воловецький суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті та призначив їм реальні 6 років ув’язнення. Юристи потерпілої очікують апеляції та заявляють, що боротьба триває, пише УНН.

Сьогодні суддя Воловецького районного суду оголосив вирок, на який чекала вся Україна. Обвинувачені у справі про сексуальне насильство над дівчинкою на Закарпатті отримали реальний строк ув’язнення.Кожному обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком — суд не встановив - повідомили у юридичній компанії, яка представляла інтереси постраждалої дівчинки.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.

"Ймовірніше за все буде апеляція. Тому наша боротьба продовжується", - додали юристи.

Нагадаємо

В літку 2021 року в селищі Верхні Ворота, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину та записали це на відео, яке згодом розіслали серед однолітків.

Троє обвинувачених визнали свою провину в суді, а районний суд призначив їм по п’ять років ув’язнення, але потім замінив покарання на умовний термін у два роки.

Вирок винесли за ст. 153 ККУ (сексуальне насильство без проникнення), а не за ст. 152 (зґвалтування).

Під час процесу права потерпілої були порушені — суд відбувся без її адвоката, а її інтереси представляла місцева служба захисту дітей, яка ж сама надала позитивні характеристики обвинуваченим.

Згодом, цю справу під свій контроль взяв Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Вже в жовтні 2024 року справа набрала ще більшого розголосу, адже як стало відомо із соцмереж двоє юнаків віком 18 років, які є підозрюваними у цій справі, хотіли мобілізуватись через Обухівський ТЦК, аби уникнути покарання.

На це відреагували в Міноборони та заявили, що "підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України".