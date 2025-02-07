Суд вынес приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки из Закарпатья: 6 лет заключения

Воловецкий суд признал виновными трех обвиняемых по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой на Закарпатье и назначил им реальные 6 лет заключения. Юристы потерпевшей ожидают апелляции и заявляют, что борьба продолжается, пишет УНН.

Сегодня судья Воловецкого районного суда огласил приговор, которого ждала вся Украина. Обвиняемые по делу о сексуальном насилии над девочкой на Закарпатье получили реальный срок заключения. каждому обвиняемому суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Оснований для освобождения обвиняемых от наказания с испытательным сроком - суд не установил - сообщили в юридической компании, которая представляла интересы пострадавшей девочки.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Из заявленных 450 тысяч гривен морального вреда суд взыскал 300 тысяч гривен с обвиняемых, поскольку часть обвиняемые уже возместили.

«Вероятнее всего будет апелляция. Поэтому наша борьба продолжается», - добавили юристы.

Напомним

Летом 2021 года в поселке Верхние Ворота, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку и записали это на видео, которое впоследствии разослали среди сверстников.

Трое обвиняемых признали свою вину в суде, а районный суд назначил им по пять лет заключения, но затем заменил наказание на условный срок в два года.

Приговор вынесли по ст. 153 УКУ (сексуальное насилие без проникновения), а не по ст. 152 (изнасилование).

Во время процесса права потерпевшей были нарушены - суд состоялся без ее адвоката, а ее интересы представляла местная служба защиты детей, которая же сама предоставила положительные характеристики обвиняемым.

Впоследствии, это дело под свой контроль взял Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уже в октябре 2024 года дело набрало еще большую огласку, ведь как стало известно из соцсетей двое юношей в возрасте 18 лет, которые являются подозреваемыми по этому делу, хотели мобилизоваться через Обуховский ТЦК, чтобы избежать наказания.

На это отреагировали в Минобороны и заявили, что «подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины».