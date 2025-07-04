Ракетная угроза для всей Украины из-за взлета МиГ-31K

В ночь на 4 июля на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских самолетов МиГ-31К, которые могут быть носителями ракет "Кинжал". Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К! - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, в частности в Киеве и Полтавской области, где активно работает ПВО.

В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей