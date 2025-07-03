Повітряна тривога в Україні: сили ППО працюють в Києві та на Полтавщині

У низці областей України - повітряна тривога. У Києві та Полтавській області працює ППО, передає УНН.

По ворожих цілях працює ППО! Закликаємо киян залишатися в укриттях! - повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Раніше він попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.

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Сили ППО також працюють у Полтавській області.