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Повітряна тривога в Україні: сили ППО працюють в Києві та на Полтавщині

Київ • УНН

 • 956 перегляди

У низці областей України оголошено повітряну тривогу, зокрема в Києві та Полтавській області, де активно працює ППО. Голова КМВА Тимур Ткаченко та голова Полтавської ОВА Володимир Когут закликають залишатися в укриттях.

Повітряна тривога в Україні: сили ППО працюють в Києві та на Полтавщині

У низці областей України - повітряна тривога. У Києві та Полтавській області працює ППО, передає УНН.

По ворожих цілях працює ППО!  Закликаємо киян залишатися в укриттях! 

- повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Раніше він попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.

Додамо

Сили ППО також працюють у Полтавській області.

В області працює ППО. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях! 

- повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Полтавська область
Київ
Tesla
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