Повітряна тривога в Україні: сили ППО працюють в Києві та на Полтавщині
Київ • УНН
У низці областей України оголошено повітряну тривогу, зокрема в Києві та Полтавській області, де активно працює ППО. Голова КМВА Тимур Ткаченко та голова Полтавської ОВА Володимир Когут закликають залишатися в укриттях.
У низці областей України - повітряна тривога. У Києві та Полтавській області працює ППО, передає УНН.
По ворожих цілях працює ППО! Закликаємо киян залишатися в укриттях!
Раніше він попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.
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Сили ППО також працюють у Полтавській області.
В області працює ППО. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!