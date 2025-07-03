Воздушная тревога в Украине: силы ПВО работают в Киеве и на Полтавщине
Киев • УНН
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в частности в Киеве и Полтавской области, где активно работает ПВО. Глава КГВА Тимур Ткаченко и глава Полтавской ОВА Владимир Когут призывают оставаться в укрытиях.
В ряде областей Украины - воздушная тревога. В Киеве и Полтавской области работает ПВО, передает УНН.
По вражеским целям работает ПВО! Призываем киевлян оставаться в укрытиях!
Ранее он предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БпЛА приближается к Киеву.
Добавим
Силы ПВО также работают в Полтавской области.
В области работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!