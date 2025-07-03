Воздушная тревога в Украине: силы ПВО работают в Киеве и на Полтавщине

В ряде областей Украины - воздушная тревога. В Киеве и Полтавской области работает ПВО, передает УНН.

По вражеским целям работает ПВО! Призываем киевлян оставаться в укрытиях! - сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Ранее он предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БпЛА приближается к Киеву.

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Силы ПВО также работают в Полтавской области.