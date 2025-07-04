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Київ під масованою атакою рф: багато постраждалої житлової забудови на понад 13 локаціях (оновлюється)
22:36 • 4427 перегляди
Київ під масованою атакою рф: багато постраждалої житлової забудови на понад 13 локаціях (оновлюється)
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Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31

Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K

Київ • УНН

 • 3668 перегляди

У ніч на 4 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ракет "Кинджал" від російських МіГ-31К. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K

У ніч проти 04 липня на всій території України оголошена повітряна тривога через загрозу російських літаків МіГ-31К, які можуть бути носіями ракет "Кинджал". Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 03 липня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу, зокрема в Києві та Полтавській області, де активно працює ППО. 

У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних03.07.25, 14:41 • 62092 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Полтавська область
Збройні сили України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна
Київ
Tesla
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