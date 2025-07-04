Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K
Київ • УНН
У ніч на 4 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ракет "Кинджал" від російських МіГ-31К. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.
У ніч проти 04 липня на всій території України оголошена повітряна тривога через загрозу російських літаків МіГ-31К, які можуть бути носіями ракет "Кинджал". Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!
Нагадаємо, увечері 03 липня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу, зокрема в Києві та Полтавській області, де активно працює ППО.
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