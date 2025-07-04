Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K

У ніч проти 04 липня на всій території України оголошена повітряна тривога через загрозу російських літаків МіГ-31К, які можуть бути носіями ракет "Кинджал". Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 03 липня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу, зокрема в Києві та Полтавській області, де активно працює ППО.

У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних