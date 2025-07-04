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Сенаторы США расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против РФ

Киев • УНН

 • 607 просмотра

Трое сенаторов-демократов начали расследование по поводу отсутствия новых санкций США против России в течение пяти месяцев администрации Трампа. Они заявляют, что это позволяет Путину продолжать войну в Украине и призывают к усилению давления на агрессора.

Сенаторы США расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против РФ

Трое сенаторов-демократов заявили о начале расследования, касающегося более чем пятимесячной паузы администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа во введении новых санкций против РФ из-за войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Hill.

Вместо того чтобы принять вполне доступные меры для давления на агрессора, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения этой войны

- говорится в совместном заявлении сенаторов Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир), Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) и Криса Кунса (штат Делавэр).

С начала второго срока президента Трампа в январе США не ввели никаких новых санкций против России из-за ее вторжения в Украину - в отдельных случаях даже ослабляли действующие ограничения.

Во времена бывшего президента Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций против организаций, связанных с Москвой, нацеленных на компании, торговлю и финансовые транзакции, которые подпитывают ее военную машину. По данным анализа The New York Times, в среднем это составляет более 170 новых санкций в месяц

- сообщает The Hill.

Отсутствие новых санкций, пишут законодатели, позволяет главе Кремля Владимиру Путину продолжать нападение на Украину, даже несмотря на то, что Трамп неоднократно заявлял, что быстро положит конец войне.

Американцы должны спросить, почему президент, который говорит, что хочет закончить большую войну, вместо этого позволяет агрессору действовать безнаказанно

- написали они.

"В дополнение к остановке ключевой помощи Украине, президент Трамп уже более пяти месяцев блокирует регулярное обновление наших санкций и экспортного контроля - позволяя все большему числу нарушителей в Китае и по всему миру и в дальнейшем поставлять российскую военную машину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что неиспользование имеющихся инструментов "подбадривает Путина к продолжению войны", добавляют сенаторы.

Сенаторы призвали администрацию Трампа обеспечить выполнение действующих санкций против Москвы, в частности возобновить регулярное внесение в списки структур, которые сейчас поддерживают оборонную промышленность России.

Они также призвали США присоединиться к европейским партнерам в усилении санкций, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

"Единственный путь к справедливому и прочному миру — это продемонстрировать решимость бок о бок с нашими партнерами по G7 и показать Путину, что расходы будут только расти, пока он продолжает свое жестокое наступление на невинных украинцев", - говорится в заявлении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары в РФ. Сенатор Линдси Грэм обсудил этот вопрос с Трампом, отметив, что все складывается хорошо для подписания законопроекта.

Президент США Дональд Трамп с 1 июля отменил санкции против Сирии, а также ряда российских банков, учреждений и физических лиц, включая экс-главу ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Среди компаний, с которых сняты ограничения, есть "Рособоронэкспорт", единственный государственный посредник по экспорту вооружения в России.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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