Сенатори США розслідують п'ятимісячну паузу Трампа у санкціях проти рф

Троє сенаторів-демократів заявили про початок розслідування, яке стосується понад п’ятимісячної паузи адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у запровадженні нових санкцій проти рф через війну і Україні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Hill.

Замість того, щоб вжити цілком доступних заходів для тиску на агресора, президент Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни - йдеться у спільній заяві сенаторів Джин Шагін (штат Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) та Кріса Кунса (штат Делавер).

Від початку другого терміну президента Трампа у січні США не запровадили жодних нових санкцій проти росії через її вторгнення в Україну - в окремих випадках навіть послаблювали чинні обмеження.

За часів колишнього президента Байдена, Вашингтон ввів понад 6200 санкцій проти організацій, пов'язаних з москвою, націлених на компанії, торгівлю та фінансові транзакції, які підживлюють її військову машину. За даними аналізу The New York Times, у середньому це становить понад 170 нових санкцій на місяць - повідомляє The Hill.

Відсутність нових санкцій, пишуть законодавці, дозволяє очільнику Кремля Володимиру Путіну продовжувати напад на Україну, навіть попри те, що Трамп неодноразово заявляв, що швидко покладе край війні.

Американці мають запитати, чому президент, який говорить, що хоче закінчити велику війну, натомість дозволяє агресору діяти безкарно - написали вони.

"На додачу до зупинки ключової допомоги Україні, президент Трамп уже понад п’ять місяців блокує регулярне оновлення наших санкцій та експортного контролю - дозволяючи дедалі більшій кількості порушників у Китаї та по всьому світу й надалі постачати російську воєнну машину", - йдеться у заяві.

Зазначається, що невикористання наявних інструментів "підбадьорює путіна до продовження війни", додають сенатори.

Сенатори закликали адміністрацію Трампа забезпечити виконання чинних санкцій проти Москви, зокрема відновити регулярне внесення до списків структур, які зараз підтримують оборонну промисловість росії.

Вони також закликали США приєднатися до європейських партнерів у посиленні санкцій, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру — це продемонструвати рішучість пліч-о-пліч із нашими партнерами по G7 і показати Путіну, що витрати лише зростатимуть, допоки він продовжує свій жорстокий наступ на невинних українців", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії, які передбачають мита для країн, що купують товари в рф. Сенатор Ліндсі Грем обговорив це питання з Трампом, зазначивши, що все складається добре для підписання законопроєкту.

Президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії, а також низки російських банків, установ та фізичних осіб, включаючи ексглаву ФІДЕ Кірсана Ілюмжинова. Серед компаній, з яких знято обмеження, є "Рособоронекспорт", єдиний державний посередник з експорту озброєння в Росії.