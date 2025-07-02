Трамп зняв санкції з деяких російських компаній, серед них критично важливі

Президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії, а також низки російських банків, установ та фізичних осіб, включаючи ексглаву ФІДЕ Кірсана Ілюмжинова. Серед компаній, з яких знято обмеження, є "Рособоронекспорт", єдиний державний посередник з експорту озброєння в Росії.