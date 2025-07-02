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MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

Трамп зняв санкції з деяких російських компаній, серед них критично важливі

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії, а також низки російських банків, установ та фізичних осіб, включаючи ексглаву ФІДЕ Кірсана Ілюмжинова. Серед компаній, з яких знято обмеження, є "Рособоронекспорт", єдиний державний посередник з експорту озброєння в Росії.

Трамп зняв санкції з деяких російських компаній, серед них критично важливі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії. Крім того, у переліку тих, з кого були зняті обмеження, є низка російських банків, установ і фізичних осіб, пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів США.

Деталі

У списку тих, х кого було знято санкції, можна побачити наступних осіб:

• колишній президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), ексочільник Калмикії Кірсан Ілюмжинов;

• банк "Російський фінансовий альянс" (належить Ілюмжинову, фінустанову позбавили ліцензії у 2016 році);

• банк "Темпбанк" (позбавився ліцензії у 2017 році);

• іранський "Світ Бізнес Банк";

• РФК-Банк;

• "Промсировина";

• "Рособоронекспорт";

• Global Vision Group;

• "СТГ Логістик";

• "Марітайм Асістанс".

Варто звернути увагу, що за інформацією росЗМІ, "рособоронекспорт" - єдиний у росії державний посередник з експорту та імпорту озброєння.

Про Ілюмжінова також відомо, що його у 2015 році звинуватили у підтримці режиму президента Сирії Башара Асада. Тоді активи Ілюмжинова на території США було заморожено.

"Я пов'язую це з тим, що веду дуже активну міжнародну діяльність. Зокрема, бував у Північній Кореї, Сирії, зустрічався з Башаром Асадом", - коментував тоді цю ситуацію Ілюмжинов.

Доповнення

Сполучені Штати припинили постачання кількох важливих видів озброєння до України, включаючи перехоплювачі для Patriot та високоточні снаряди. Рішення, прийняте на початку червня, зумовлене занепокоєнням щодо власної військової готовності Вашингтона.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Міністерство фінансів США
Вашингтон
Башар аль-Асад
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Північна Корея
Сирія
Сполучені Штати Америки
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