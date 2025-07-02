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MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

США ухвалили рішення про призупинення постачання зброї Україні ще на початку червня - FT

Київ • УНН

 • 159 перегляди

Сполучені Штати припинили постачання кількох важливих видів озброєння до України, включаючи перехоплювачі для Patriot та високоточні снаряди. Рішення, прийняте на початку червня, зумовлене занепокоєнням щодо власної військової готовності Вашингтона.

США ухвалили рішення про призупинення постачання зброї Україні ще на початку червня - FT

Сполучені Штати раптово припинили постачання кількох важливих видів озброєння до України, що викликає занепокоєння щодо оборонної позиції Києва, оскільки літній наступ москви набирає обертів. Відповідне рішення Білий дім прийняв на початку червня, але воно лише зараз набуває чинності, повідомила людина, знайома з цим питанням. За словами джерела, деяка зброя вже була в дорозі до України, коли її зупинили, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Серед озброєння є перехоплювачі для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди та ракети, запущені українськими винищувачами F-16, за словами високопоставлених американських чиновників. Цей крок був зумовлений занепокоєнням щодо власної військової готовності Вашингтона, запаси якого занадто малі, сказали вони.

Рішення Вашингтона ускладнить ситуацію по всій Україні в нестабільний для Києва час, оскільки він покладається на них для ППО та підтримки на передовій. Це сталося через три дні після найбільшого комбінованого ракетного та безпілотного бомбардування України росією з початку її повномасштабного вторгнення, різкої ескалації, яка ще більше затьмарила і без того слабкі надії на переговорне завершення війни.

"Ми розраховували на багато з цих систем, як і було обіцяно. Це суттєво впливає на наше планування", — сказав український чиновник, причетний до військової стратегії своєї країни, додавши, що це наразить цивільну інфраструктуру на загрозу атаки.

За словами чиновників, серед зброї, яка тепер не дійде до України – десятки перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot, десятки переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточні артилерійські снаряди, понад 100 ракет Hellfire та ракети AIM, запущені українськими ракетними комплексами NASAMS та винищувачами F-16.

Також до України не прибудуть протитанкові системи, такі як гранатомет AT4, а також близько 250 снарядів керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS), що використовуються для точного ураження наземних цілей на великих відстанях, було затримано.

Білий дім відмовився підтвердити конкретні системи озброєння, постачання яких було зупинене.

"Пентагон все ще пропонує варіанти військової допомоги Україні, але вивчає та адаптує свій підхід", – сказав заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі.

Колбі відкинув критику цього кроку, назвавши його спробою "зобразити розкол всередині Пентагону, якого не існує".

Доповнення

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що рішення про обмеження США на постачання Україні певних видів озброєння є болючим і незрозумілим кроком для України на тлі масованих російських атак. Проте українська сторона розраховує на подальші перемовини з американськими партнерами для врегулювання ситуації.

"Будь-які рішення наших партнерів про зупинку або про обмеження постачання Україні певних видів озброєння, тим більше таких видів озброєння які є унікальними, які інші країни крім США, зокрема ракети до систем Патріот, ніхто окрім США поставити Україні не може. Відповідно це рішення для нас є дуже неприємним. Воно є болючим на фоні тих масових ракетних терористичних атак росії", - заявив Веніславський.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаНовини Світу
Елбридж Колбі
FIM-92 Stinger
Financial Times
Верховна Рада України
Пентагон
Білий дім
Вашингтон
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M270 (РСЗВ)
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