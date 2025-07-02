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США приняли решение о приостановке поставок оружия Украине еще в начале июня - FT

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Соединенные Штаты прекратили поставки нескольких важных видов вооружения в Украину, включая перехватчики для Patriot и высокоточные снаряды. Решение, принятое в начале июня, обусловлено беспокойством относительно собственной военной готовности Вашингтона.

США приняли решение о приостановке поставок оружия Украине еще в начале июня - FT

Соединенные Штаты внезапно прекратили поставки нескольких важных видов вооружения в Украину, что вызывает беспокойство относительно оборонной позиции Киева, поскольку летнее наступление Москвы набирает обороты. Соответствующее решение Белый дом принял в начале июня, но оно только сейчас вступает в силу, сообщил человек, знакомый с этим вопросом. По словам источника, некоторое оружие уже было в пути в Украину, когда его остановили, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Среди вооружения есть перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, запущенные украинскими истребителями F-16, по словам высокопоставленных американских чиновников. Этот шаг был обусловлен беспокойством относительно собственной военной готовности Вашингтона, запасы которого слишком малы, сказали они.

Решение Вашингтона усложнит ситуацию по всей Украине в нестабильное для Киева время, поскольку он полагается на них для ПВО и поддержки на передовой. Это произошло через три дня после крупнейшей комбинированной ракетной и беспилотной бомбардировки Украины Россией с начала ее полномасштабного вторжения, резкой эскалации, которая еще больше омрачила и без того слабые надежды на переговорное завершение войны.

"Мы рассчитывали на многие из этих систем, как и было обещано. Это существенно влияет на наше планирование", — сказал украинский чиновник, причастный к военной стратегии своей страны, добавив, что это подвергнет гражданскую инфраструктуру угрозе атаки.

По словам чиновников, среди оружия, которое теперь не дойдет до Украины – десятки перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточные артиллерийские снаряды, более 100 ракет Hellfire и ракеты AIM, запущенные украинскими ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16.

Также в Украину не прибудут противотанковые системы, такие как гранатомет AT4, а также около 250 снарядов управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), используемых для точного поражения наземных целей на больших расстояниях, было задержано.

Белый дом отказался подтвердить конкретные системы вооружения, поставки которых были остановлены.

"Пентагон все еще предлагает варианты военной помощи Украине, но изучает и адаптирует свой подход", – сказал заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби.

Колби отверг критику этого шага, назвав его попыткой "изобразить раскол внутри Пентагона, которого не существует".

Дополнение

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что решение об ограничении США на поставки Украине определенных видов вооружения является болезненным и непонятным шагом для Украины на фоне массированных российских атак. Однако украинская сторона рассчитывает на дальнейшие переговоры с американскими партнерами для урегулирования ситуации.

"Любые решения наших партнеров об остановке или об ограничении поставок Украине определенных видов вооружения, тем более таких видов вооружения, которые являются уникальными, которые другие страны, кроме США, в частности ракеты к системам Патриот, никто, кроме США, поставить Украине не может. Соответственно, это решение для нас является очень неприятным. Оно является болезненным на фоне тех массовых ракетных террористических атак россии", - заявил Вениславский.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаНовости Мира
Элдридж Колби
FIM-92 Stinger
Financial Times
Верховная Рада
Пентагон
Белый дом
Вашингтон
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)
НАСАМС
Соединённые Штаты
Украина
F-16 Fighting Falcon
Киев
Tesla
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