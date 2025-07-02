Трамп снял санкции с некоторых российских компаний, среди них критически важные
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп с 1 июля отменил санкции против Сирии, а также ряда российских банков, учреждений и физических лиц, включая экс-главу ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Среди компаний, с которых сняты ограничения, есть "Рособоронэкспорт", единственный государственный посредник по экспорту вооружения в россии.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с 1 июля отменил санкции против Сирии. Кроме того, в перечне тех, с кого были сняты ограничения, есть ряд российских банков, учреждений и физических лиц, пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов США.
Детали
В списке тех, с кого были сняты санкции, можно увидеть следующих лиц:
• бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов;
• банк "Российский финансовый альянс" (принадлежит Илюмжинову, финучреждение лишили лицензии в 2016 году);
• банк "Темпбанк" (лишился лицензии в 2017 году);
• иранский "Мир Бизнес Банк";
• РФК-Банк;
• "Промсырье";
• "Рособоронэкспорт";
• Global Vision Group;
• "СТГ Логистик";
• "Маритайм Ассистанс".
Стоит обратить внимание, что по информации росСМИ, "Рособоронэкспорт" - единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту вооружения.
Об Илюмжинове также известно, что его в 2015 году обвинили в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Тогда активы Илюмжинова на территории США были заморожены.
"Я связываю это с тем, что веду очень активную международную деятельность. В частности, бывал в Северной Корее, Сирии, встречался с Башаром Асадом", - комментировал тогда эту ситуацию Илюмжинов.
Дополнение
Соединенные Штаты приостановили поставки нескольких важных видов вооружения в Украину, включая перехватчики для Patriot и высокоточные снаряды. Решение, принятое в начале июня, обусловлено обеспокоенностью собственной военной готовностью Вашингтона.