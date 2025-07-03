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Атака дронов на Киев: обломки обнаружили возле учебного заведения и жилых домов

Киев • УНН

 • 2615 просмотра

Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Днепровском районе Киева вблизи учебного заведения и нескольких жилых домов. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Атака дронов на Киев: обломки обнаружили возле учебного заведения и жилых домов

В столице обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Днепровском районе обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы на месте 

- сообщил Кличко.

Атака дронов на Киев: обломки сбитого БпЛА, предварительно, упали в Днепровском районе03.07.25, 22:24 • 518 просмотров

Напомним

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БпЛА приближается к Киеву.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
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