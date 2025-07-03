Атака дронов на Киев: обломки обнаружили возле учебного заведения и жилых домов
Киев • УНН
Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Днепровском районе Киева вблизи учебного заведения и нескольких жилых домов. Экстренные службы работают на месте происшествия.
В столице обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Днепровском районе обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы на месте
Атака дронов на Киев: обломки сбитого БпЛА, предварительно, упали в Днепровском районе03.07.25, 22:24 • 518 просмотров
Напомним
Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БпЛА приближается к Киеву.