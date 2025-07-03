Атака дронов на Киев: обломки сбитого БпЛА, предварительно, упали в Днепровском районе

$41.810.01
49.130.28
ukru
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
14:02 • 53375 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
3 июля, 13:42 • 54310 просмотра
Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве
Эксклюзив
3 июля, 12:41 • 55484 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 74397 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 97250 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 63437 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 61270 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 40995 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 29690 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 50179 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
65%
752мм
Популярные новости
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план3 июля, 09:55 • 139915 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT3 июля, 10:48 • 67804 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности3 июля, 10:55 • 93077 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 108562 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 62138 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"14:09 • 45471 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 50735 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 50490 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 62337 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 108758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 85228 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 66891 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 73077 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 78589 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 132095 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Атака дронов на Киев: обломки сбитого БпЛА, предварительно, упали в Днепровском районе

Киев • УНН

 • 237 просмотра

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась.

Атака дронов на Киев: обломки сбитого БпЛА, предварительно, упали в Днепровском районе

В Днепровском районе столицы, предварительно, зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

По предварительной информации в Днепровском районе зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Детали позже

- сообщил Ткаченко.

Добавим

Кроме того, по словам главы КГВА, информация о последствиях в Оболонском районе, к счастью, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки.

На подступах ряд российских БПЛА: глава КГВА заявил о вероятности атаки вражескими дронами по столице03.07.25, 20:45 • 933 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9