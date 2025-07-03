Атака дронов на Киев: обломки сбитого БпЛА, предварительно, упали в Днепровском районе

В Днепровском районе столицы, предварительно, зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

По предварительной информации в Днепровском районе зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Детали позже - сообщил Ткаченко.

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Кроме того, по словам главы КГВА, информация о последствиях в Оболонском районе, к счастью, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки.

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