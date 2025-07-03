Атака дронів: у Києві уламки впали на дах житлового будинку, на місце прямують медики

У Києві уламки ворожого безпілотника, попередньо, впали на дах житлового будинку, медики і рятувальники прямують на місце. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Виклик медиків в Оболонський район. Там, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Медики і рятувальники прямують на місце - повідомив Кличко.

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Раніше глава КМВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.