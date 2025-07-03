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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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Атака дронів: у Києві уламки впали на дах житлового будинку, на місце прямують медики

Київ • УНН

 • 1893 перегляди

У Києві уламки ворожого безпілотника впали на дах житлового будинку в Оболонському районі. Медики та рятувальники прямують на місце події.

Атака дронів: у Києві уламки впали на дах житлового будинку, на місце прямують медики

У Києві уламки ворожого безпілотника, попередньо, впали на дах житлового будинку, медики і рятувальники прямують на місце. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Виклик медиків в Оболонський район. Там, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Медики і рятувальники прямують на місце 

- повідомив Кличко.

Повітряна тривога в Україні: сили ППО працюють в Києві та на Полтавщині03.07.25, 21:29 • 964 перегляди

Додамо

Раніше глава КМВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Безпілотний літальний апарат
Київ
Tesla
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