Атака дронов: в Киеве обломки упали на крышу жилого дома, на место направляются медики

В Киеве обломки вражеского беспилотника, предварительно, упали на крышу жилого дома, медики и спасатели направляются на место. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Вызов медиков в Оболонский район. Там, предварительно, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. Медики и спасатели направляются на место - сообщил Кличко.

Воздушная тревога в Украине: силы ПВО работают в Киеве и на Полтавщине

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Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БпЛА приближается к Киеву.