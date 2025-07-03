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Атака дронов: в Киеве обломки упали на крышу жилого дома, на место направляются медики

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

В Киеве обломки вражеского беспилотника упали на крышу жилого дома в Оболонском районе. Медики и спасатели направляются на место происшествия.

Атака дронов: в Киеве обломки упали на крышу жилого дома, на место направляются медики

В Киеве обломки вражеского беспилотника, предварительно, упали на крышу жилого дома, медики и спасатели направляются на место. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Вызов медиков в Оболонский район. Там, предварительно, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. Медики и спасатели направляются на место

- сообщил Кличко.

Воздушная тревога в Украине: силы ПВО работают в Киеве и на Полтавщине03.07.25, 21:29 • 756 просмотров

Добавим

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БпЛА приближается к Киеву.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Беспилотный летательный аппарат
Киев
Tesla
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