Атака дронів на Київ: уламки збитого БпЛА, попередньо, впали у Дніпровському районі
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Інформація про наслідки в Оболонському районі не підтвердилася.
У Дніпровському районі столиці, попередньо, зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Інформація по наслідках в Оболонському районі не підтвердилась. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
За попередньою інформацією у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Деталі згодом
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Крім того, за словами глави КМВА, інформація по наслідках в Оболонському районі, на щастя, не підтвердилась.
Раніше повідомлялось, що в Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки.
На підступах низка російських БпЛА: голова КМВА заявив про ймовірність атаки ворожими дронами по столиці03.07.25, 20:45 • 934 перегляди