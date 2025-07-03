Атака дронів на Київ: уламки збитого БпЛА, попередньо, впали у Дніпровському районі

У Дніпровському районі столиці, попередньо, зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Інформація по наслідках в Оболонському районі не підтвердилась. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

За попередньою інформацією у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Деталі згодом - повідомив Ткаченко.

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Крім того, за словами глави КМВА, інформація по наслідках в Оболонському районі, на щастя, не підтвердилась.

Раніше повідомлялось, що в Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки.

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