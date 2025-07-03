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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Атака дронів на Київ: уламки виявили біля навчального закладу та житлових будинків

Київ • УНН

 • 2842 перегляди

Уламки безпілотного літального апарату знайшли у Дніпровському районі Києва поблизу навчального закладу та кількох житлових будинків. Екстрені служби працюють на місці події.

Атака дронів на Київ: уламки виявили біля навчального закладу та житлових будинків

У столиці виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Дніпровському районі виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Екстрені служби на місці 

- повідомив Кличко.

Атака дронів на Київ: уламки збитого БпЛА, попередньо, впали у Дніпровському районі03.07.25, 22:24 • 600 переглядiв

Нагадаємо

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ
Tesla
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