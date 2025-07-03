Атака дронів на Київ: уламки виявили біля навчального закладу та житлових будинків
Київ • УНН
Уламки безпілотного літального апарату знайшли у Дніпровському районі Києва поблизу навчального закладу та кількох житлових будинків. Екстрені служби працюють на місці події.
У столиці виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Дніпровському районі виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Екстрені служби на місці
Атака дронів на Київ: уламки збитого БпЛА, попередньо, впали у Дніпровському районі03.07.25, 22:24 • 600 переглядiв
Нагадаємо
Голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.