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Киев под массированной атакой рф: обломки повредили дома в 5 районах столицы, есть пострадавшие (обновляется)
22:36 • 23651 просмотра
Киев под массированной атакой рф: обломки повредили дома в 5 районах столицы, есть пострадавшие (обновляется)
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Киевская область под массированной атакой: 11 локаций получили повреждения

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

В ночь на 3 июля Киевскую область массированно атаковали ударные беспилотники. Повреждения зафиксированы в пяти районах на 11 локациях, включая многоэтажные дома.

Киевская область под массированной атакой: 11 локаций получили повреждения

В ночь на пятницу, 3 июля, российская армия массированно атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в пяти районах области на 11 локациях. Об этом информирует Киевская областная военная администрация (КОВА), передает УНН.

Последствия фиксируются в пяти районах области на 11 локациях. Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах.

- говорится в сообщении.

"Сейчас данные о пострадавших не поступали. Более подробная информация позже", - добавили в КОВА.

Напомним

В Бучанском районе Киевской области 3 июля зафиксированы повреждения четырехэтажного многоквартирного и частного жилых домов в результате атаки российских БпЛА. В области работают силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Киевская область
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