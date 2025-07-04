Киевская область под массированной атакой: 11 локаций получили повреждения

В ночь на пятницу, 3 июля, российская армия массированно атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в пяти районах области на 11 локациях. Об этом информирует Киевская областная военная администрация (КОВА), передает УНН.

Последствия фиксируются в пяти районах области на 11 локациях. Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах. - говорится в сообщении.

"Сейчас данные о пострадавших не поступали. Более подробная информация позже", - добавили в КОВА.

Напомним

В Бучанском районе Киевской области 3 июля зафиксированы повреждения четырехэтажного многоквартирного и частного жилых домов в результате атаки российских БпЛА. В области работают силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели.