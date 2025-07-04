Київщина під масованою атакою: 11 локацій зазнали пошкоджень

У ніч на п'ятницю, 3 липня російська армія масовано атакувала Київську область ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у п’яти районах області на 11 локаціях. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація (КОВА), передає УНН.

Наслідки фіксуються у пʼяти районах області на 11 локаціях. Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах. - йдеться у дописі.

"Наразі данні про постраждалих не надходили. Більш детальна інформація згодом", - додали в КОВА.

Нагадаємо

У Бучанському районі Київщини 3 липня зафіксовано пошкодження чотириповерхового багатоквартирного та приватного житлових будинків внаслідок атаки російських БпЛА. В області працюють сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.