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Київ під масованою атакою рф: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, є постраждалі, руйнування (оновлюється)
22:36 • 30152 перегляди
Київ під масованою атакою рф: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, є постраждалі, руйнування (оновлюється)
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Київщина під масованою атакою: 11 локацій зазнали пошкоджень

Київ • УНН

 • 4624 перегляди

У ніч на 3 липня Київську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкодження зафіксовано в п'яти районах на 11 локаціях, включаючи багатоповерхові будинки.

Київщина під масованою атакою: 11 локацій зазнали пошкоджень

У ніч на п'ятницю, 3 липня російська армія масовано атакувала Київську область ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у п’яти районах області на 11 локаціях. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація (КОВА), передає УНН.

Наслідки фіксуються у пʼяти районах області на 11 локаціях. Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах.

- йдеться у дописі.

"Наразі данні про постраждалих не надходили. Більш детальна інформація згодом", - додали в КОВА.

Нагадаємо

У Бучанському районі Київщини 3 липня зафіксовано пошкодження чотириповерхового багатоквартирного та приватного житлових будинків внаслідок атаки російських БпЛА. В області працюють сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Київська область
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