Будем усиливать контроль: Киев одновременно с "шахедами" терроризируют мотоциклисты с громким выхлопом - Ткаченко
Киев • УНН
Глава КГВА заявил, что во время воздушной тревоги киевляне слышат громкие выхлопы мотоциклистов. Он пообещал усилить контроль и ускорить решение этой проблемы.
Киев одновременно с "шахедами" терроризируют мотоциклисты с громким выхлопом. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) заявил, что во время воздушной тревоги кроме дронов киевляне слышат, как "летают" гонщики, и с этим стоит бороться, передает УНН.
В Киеве весь вечер — затяжная воздушная тревога из-за атаки российских БПЛА. Вместе с этим, столицу снова терроризируют те же гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом. До некоторых все еще тяжело доходит, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом
"Значит будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях", - добавил чиновник.
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