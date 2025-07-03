Будем усиливать контроль: Киев одновременно с "шахедами" терроризируют мотоциклисты с громким выхлопом - Ткаченко

Киев одновременно с "шахедами" терроризируют мотоциклисты с громким выхлопом. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) заявил, что во время воздушной тревоги кроме дронов киевляне слышат, как "летают" гонщики, и с этим стоит бороться, передает УНН.

В Киеве весь вечер — затяжная воздушная тревога из-за атаки российских БПЛА. Вместе с этим, столицу снова терроризируют те же гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом. До некоторых все еще тяжело доходит, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом - говорится в сообщении.

"Значит будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях", - добавил чиновник.

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