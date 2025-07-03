Будемо посилювати контроль: Київ одночасно із "шахедами" тероризують мотоциклісти із гучним вихлопом - Ткаченко

Київ одночасно із "шахедами" тероризують мотоциклісти із гучним вихлопом. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) заявив, що під час повітряної тривоги окрім дронів кияни чують, як "літають" гонщики, і з цим варто боротися, передає УНН.

У Києві весь вечір — затяжна повітряна тривога через атаку російських БПЛА.Разом з цим, столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч - йдеться у дописі.

"Значить будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях", - додав чиновник.

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