Будемо посилювати контроль: Київ одночасно із "шахедами" тероризують мотоциклісти із гучним вихлопом - Ткаченко
Київ • УНН
Очільник КМВА заявив, що під час повітряної тривоги кияни чують гучні вихлопи мотоциклістів. Він пообіцяв посилити контроль та прискорити вирішення цієї проблеми.
Київ одночасно із "шахедами" тероризують мотоциклісти із гучним вихлопом. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) заявив, що під час повітряної тривоги окрім дронів кияни чують, як "літають" гонщики, і з цим варто боротися, передає УНН.
У Києві весь вечір — затяжна повітряна тривога через атаку російських БПЛА.Разом з цим, столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч
"Значить будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях", - додав чиновник.
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