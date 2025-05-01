Насиловал малолетних детей на частных уроках: в Полтаве будут судить преподавателя вокала
Киев • УНН
Преподавателя вокала из Полтавской области подозревают в систематическом изнасиловании малолетних детей и создании порнографии. В ходе досудебного расследования удалось установить личности трех потерпевших.
В Полтавской области будут судить преподавателя вокала, которого подозревают в систематическом и длительном изнасиловании малолетних детей. Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре, пишет УНН.
... направили в суд обвинительный акт в отношении преподавателя вокала
Кроме изнасилования, фигуранта дела подозревают в создании изображений и видеопродукции порнографического содержания.
Ему инкриминируют изнасилование и сексуальное насилие лиц, не достигших четырнадцати лет, развращение малолетних лиц, принуждение несовершеннолетних к участию в создании изображений и видеопродукции порнографического характера, умышленное хранение и изготовление детской порнографии без цели сбыта или распространения, совершенные повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).
По данным следствия, обвиняемый занимался репетиторством по месту своего жительства и в помещениях, которые арендовал. Давая частные уроки, он во время их проведения систематически в течение длительного времени насиловал и заставлял фотографироваться без одежды малолетних детей, которые приходили на занятия. В ходе досудебного расследования удалось установить личности трех потерпевших.
Разоблачили репетитора осенью 2024 года. Сейчас он находится под стражей.
Дополнение
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