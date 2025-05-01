Насиловал малолетних детей на частных уроках: в Полтаве будут судить преподавателя вокала

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
Эксклюзив
14:27 • 12558 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

12:24 • 29619 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
11:10 • 50616 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

10:25 • 63238 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 73085 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 234164 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 138257 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 161464 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 223772 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 247597 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
5м/с
31%
751 мм
Популярные новости

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 124321 просмотра

McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

09:35 • 45076 просмотра

Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом

10:34 • 24546 просмотра

Снова заморозки: Диденко предупреждает о снижении температуры ночью, а также дождях на западе Украины

10:41 • 15521 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

13:44 • 27589 просмотра
публикации

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

13:44 • 27759 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 124505 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 234149 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 189997 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 227525 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

После фильмов Феррари и Герцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

14:10 • 9368 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

13:28 • 12654 просмотра

Том Круз закрутил новый роман? Кинозвезду заметили в компании кубинской актрисы Аны де Армас 62-летнего голливудского актера

13:27 • 11839 просмотра

McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

09:35 • 45197 просмотра

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 77853 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

Насиловал малолетних детей на частных уроках: в Полтаве будут судить преподавателя вокала

Киев • УНН

 • 2656 просмотра

Преподавателя вокала из Полтавской области подозревают в систематическом изнасиловании малолетних детей и создании порнографии. В ходе досудебного расследования удалось установить личности трех потерпевших.

Насиловал малолетних детей на частных уроках: в Полтаве будут судить преподавателя вокала

В Полтавской области будут судить преподавателя вокала, которого подозревают в систематическом и длительном изнасиловании малолетних детей. Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре, пишет УНН.

... направили в суд обвинительный акт в отношении преподавателя вокала 

- говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме изнасилования, фигуранта дела подозревают в создании изображений и видеопродукции порнографического содержания.

Ему инкриминируют изнасилование и сексуальное насилие лиц, не достигших четырнадцати лет, развращение малолетних лиц, принуждение несовершеннолетних к участию в создании изображений и видеопродукции порнографического характера, умышленное хранение и изготовление детской порнографии без цели сбыта или распространения, совершенные повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый занимался репетиторством по месту своего жительства и в помещениях, которые арендовал. Давая частные уроки, он во время их проведения систематически в течение длительного времени насиловал и заставлял фотографироваться без одежды малолетних детей, которые приходили на занятия. В ходе досудебного расследования удалось установить личности трех потерпевших.

Разоблачили репетитора осенью 2024 года. Сейчас он находится под стражей.

Дополнение

В Черновицкой области к девяти годам лишения свободы приговорили мужчину за изнасилование родной дочери. В результате этих действий потерпевшая родила ребенка от собственного отца.

Воловецкий суд признал виновными трех обвиняемых по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой в Закарпатье и назначил им реальные 6 лет заключения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Полтавская область
Украина
Brent
$61.33
Bitcoin
$96,836.50
S&P 500
$5,652.26
Tesla
$289.12
Газ TTF
$32.16
Золото
$3,226.80
Ethereum
$1,848.97