До 12 років тюрми засуджено батька за зґвалтування власної доньки
Київ • УНН
Мешканця Миколаєва засуджено до 12 років позбавлення волі за розбещення, сексуальне насильство та зґвалтування малолітньої доньки. Чоловік протягом 5 років розбещував, а потім ґвалтував доньку, починаючи з її 5-річного віку.
Мешканця Миколаєва визнано винним у вчиненні розбещення, сексуального насильства. Крім 12 років позбавлення волі, також заборонено обіймати посади, пов’язані з роботою з особами віком до 18 років строком на 3 роки.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва мешканця Миколаєва визнано винним у вчиненні розбещення, сексуального насильства та зґвалтування малолітньої доньки.
У суді було доведено, що чоловік протягом 5 років спочатку розбещував, а потім ґвалтував доньку, який тоді було 5 років.
Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 152 КК України.
- Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов’язані з роботою з особами віком до 18 років строком на 3 роки.
- Інформацію щодо чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.
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