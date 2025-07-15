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До 12 років тюрми засуджено батька за зґвалтування власної доньки

Київ • УНН

 • 4518 перегляди

Мешканця Миколаєва засуджено до 12 років позбавлення волі за розбещення, сексуальне насильство та зґвалтування малолітньої доньки. Чоловік протягом 5 років розбещував, а потім ґвалтував доньку, починаючи з її 5-річного віку.

До 12 років тюрми засуджено батька за зґвалтування власної доньки

Мешканця Миколаєва визнано винним у вчиненні розбещення, сексуального насильства. Крім 12 років позбавлення волі, також заборонено обіймати посади, пов’язані з роботою з особами віком до 18 років строком на 3 роки.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва мешканця Миколаєва визнано винним у вчиненні розбещення, сексуального насильства та зґвалтування малолітньої доньки. 

У суді було доведено, що чоловік протягом 5 років спочатку розбещував, а потім ґвалтував доньку, який тоді було 5 років. 

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 152 КК України.

- інфорумує Київська міська прокуратура.
  1. Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов’язані з роботою з особами віком до 18 років строком на 3 роки.
    1. Інформацію щодо чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.

       Нагадаємо

      Викладача вокалу з Полтавщини підозрюють у систематичному ґвалтуванні малолітніх дітей та створенні порнографії.

      Обвинувачуваний займався репетиторством. Даючи приватні уроки, він під час їх проведення систематично упродовж тривалого часу ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу малолітніх дітей.

      російського військового, який ґвалтував та залякував двох дівчат на Херсонщині, засудили до 12 років позбавлення волі.

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НП
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