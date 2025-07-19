Ґвалтувала доньку для заробітку на порнографії: киянку засудили до 15 років та позбавили батьківських прав

Киянка передавала спільнику свою 5-річну доньку для сексуальної експлуатації та знімала це на відео в обмін на грошову винагороду, згодом продавала ці порнографічні матеріали онлайн, її разом зі спільником визнано винними, її засуджено до 15 років за ґратами із конфіскацією майна. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у суботу, пише УНН.

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Прокурори довели, що з 2019 по 2021 рік жінка для виготовлення дитячої порнографії використовувала власну 5-річну доньку.

"Вона знімала на телефон зґвалтування дитини та продавала в інтернеті. Познайомившись з чоловіком, вона передала йому свою малолітню доньку для сексуальної експлуатації та допомогла зґвалтувати дитину в обмін на грошову винагороду", - повідомили прокурори.

Вони додали, що обох засуджено на чималий строк, а також призначено виплатити дитину 600 тисяч моральної шкоди на двох.

"Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі. Такий же термін ув’язнення - 15 років - отримав чоловік, а також конфіскацію всього майна. Суд задовольнив позови про відшкодування засудженими дитині по 300 тисяч гривень моральної шкоди", - ідеться у дописі.

Повідомляється, що дівчинку вилучили з небезпечного середовища, а мати позбавили батьківських прав.

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