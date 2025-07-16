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До 9 років тюрми отримали чоловіки, які зґвалтували та пограбували неповнолітню дівчину

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

У Києві на Печерську двох чоловіків засудили до 9 років ув'язнення за зґвалтування та пограбування 15-річної дівчини. Зловмисники відібрали у постраждалої телефон та переказали з її рахунку 1 тис. гривень.

До 9 років тюрми отримали чоловіки, які зґвалтували та пограбували неповнолітню дівчину

У Києві на Печерську двоє чоловіків зґвалтували та пограбували неповнолітню дівчину. За це злочинці отримали покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Сторона обвинувачення довела у суді, що двоє чоловіків, віком 41 та 29 років, при здійсненні погроз та насильства, зґвалтували 15-річну дівчину у недобудові в центрі столиці.

Також зловмисники відібрали у постраждалої мобільний телефон "Iphone 12". З допомогою гаджету переказали з рахунку неповнолітної 1 тис. гривень на карту одного зі порушників. Після цього нападники втекли з місця злочину з телефоном дівчини.

Варто зазначити, що один з чоловіків вже 5 разів був засуджений за крадіжки, а інший – був засуджений за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень. 

Обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо

УНН повідомляв про мешканця Миколаєва, якого засудили до 12 років за зґвалтування своєї малолітньої доньки протягом 5 років.

На Дніпропетровщині поліція затримала безробітного чоловіка 1999-го року народження з підозрою у зґвалтуванні 15-річної односельчанка із застосуванням сили.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Дніпропетровська область
Миколаїв
Київ
Tesla
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