До 9 років тюрми отримали чоловіки, які зґвалтували та пограбували неповнолітню дівчину
Київ • УНН
У Києві на Печерську двох чоловіків засудили до 9 років ув'язнення за зґвалтування та пограбування 15-річної дівчини. Зловмисники відібрали у постраждалої телефон та переказали з її рахунку 1 тис. гривень.
У Києві на Печерську двоє чоловіків зґвалтували та пограбували неповнолітню дівчину. За це злочинці отримали покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
Сторона обвинувачення довела у суді, що двоє чоловіків, віком 41 та 29 років, при здійсненні погроз та насильства, зґвалтували 15-річну дівчину у недобудові в центрі столиці.
Також зловмисники відібрали у постраждалої мобільний телефон "Iphone 12". З допомогою гаджету переказали з рахунку неповнолітної 1 тис. гривень на карту одного зі порушників. Після цього нападники втекли з місця злочину з телефоном дівчини.
Варто зазначити, що один з чоловіків вже 5 разів був засуджений за крадіжки, а інший – був засуджений за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.
Обвинувачені перебувають під вартою.
Нагадаємо
УНН повідомляв про мешканця Миколаєва, якого засудили до 12 років за зґвалтування своєї малолітньої доньки протягом 5 років.
На Дніпропетровщині поліція затримала безробітного чоловіка 1999-го року народження з підозрою у зґвалтуванні 15-річної односельчанка із застосуванням сили.