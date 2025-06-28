На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
Київ • УНН
На Дніпропетровщині затримано чоловіка 1999 року народження, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини-односельчанки. Розпочато досудове розслідування за статтею 152 КК України.
В одному з сіл Криворізького району Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Деталі
За інформацією правоохоронців непрацюючий чоловік, 1999 року народження, застосувавши силу зґвалтував 15-річну дівчину-односельчанку.
Чоловіка затримали.
Розпочато досудове розслідування за статтею 152 КК України (зґвалтування).
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Доповнення
Згідно зі статистикою на сайті Офісу Генпрокурора, за січень-травень 2025 року зафіксовано 178 потерпілих у справах про зґвалтування та замахи, у тому числі 147 осіб жіночої статі. Серед потерпілих - 51 неповнолітній, 92 малолітніх (до 14 років). Як вказано, серед усіх потерпілих загинуло двоє.