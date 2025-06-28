На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

В одному з сіл Криворізького району Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Деталі

За інформацією правоохоронців непрацюючий чоловік, 1999 року народження, застосувавши силу зґвалтував 15-річну дівчину-односельчанку.

Чоловіка затримали.

Розпочато досудове розслідування за статтею 152 КК України (зґвалтування).

На Дніпропетровщині чоловік потрапив за ґрати на 13 років за зґвалтування малолітньої дочки

Доповнення

Згідно зі статистикою на сайті Офісу Генпрокурора, за січень-травень 2025 року зафіксовано 178 потерпілих у справах про зґвалтування та замахи, у тому числі 147 осіб жіночої статі. Серед потерпілих - 51 неповнолітній, 92 малолітніх (до 14 років). Як вказано, серед усіх потерпілих загинуло двоє.