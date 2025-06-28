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У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
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Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Кіпер Олег Олександрович
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Німеччина
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На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

На Дніпропетровщині затримано чоловіка 1999 року народження, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини-односельчанки. Розпочато досудове розслідування за статтею 152 КК України.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

В одному з сіл Криворізького району Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Деталі

За інформацією правоохоронців непрацюючий чоловік, 1999 року народження, застосувавши силу зґвалтував 15-річну дівчину-односельчанку.

Чоловіка затримали.

Розпочато досудове розслідування за статтею 152 КК України (зґвалтування).

На Дніпропетровщині чоловік потрапив за ґрати на 13 років за зґвалтування малолітньої дочки06.06.25, 20:24 • 3520 переглядiв

Доповнення

Згідно зі статистикою на сайті Офісу Генпрокурора, за січень-травень 2025 року зафіксовано 178 потерпілих у справах про зґвалтування та замахи, у тому числі 147 осіб жіночої статі. Серед потерпілих - 51 неповнолітній, 92 малолітніх (до 14 років). Як вказано, серед усіх потерпілих загинуло двоє.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
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