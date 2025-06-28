В Днепропетровской области задержан мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
Киев • УНН
В Днепропетровской области задержан мужчина 1999 года рождения, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки-односельчанки. Начато досудебное расследование по статье 152 УК Украины.
В одном из сел Криворожского района Днепропетровской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Детали
По информации правоохранителей неработающий мужчина, 1999 года рождения, применив силу, изнасиловал 15-летнюю девушку-односельчанку.
Мужчину задержали.
Начато досудебное расследование по статье 152 УК Украины (изнасилование).
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Дополнение
Согласно статистике на сайте Офиса Генпрокурора, за январь-май 2025 года зафиксировано 178 потерпевших по делам об изнасилованиях и покушениях, в том числе 147 лиц женского пола. Среди потерпевших - 51 несовершеннолетний, 92 малолетних (до 14 лет). Как указано, среди всех потерпевших погибло двое.