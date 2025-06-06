В Днепропетровской области мужчина попал за решетку на 13 лет за изнасилование малолетней дочери

В Днепропетровской области мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над собственной дочерью, которой было всего восемь лет, пишет УНН со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Детали

По принципиальной позиции ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым 66-летний житель города приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование малолетней дочери - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что вина мужчины доказана и он получил приговор в размере восьми лет пребывания за решеткой.

Доказано, что осужденный систематически совершал действия сексуального характера и насиловал дочь во время отсутствия жены. На момент совершения противоправных действий ребенку было 8 лет - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ноябре 2024 года суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении этого особо тяжкого преступления.

В свою очередь, Апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты и поддержал позицию ювенальных прокуроров, оставив приговор без изменений. Он обязал внести сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Сейчас приговор вступил в законную силу - подчеркнули в прокуратуре.

Дополнение

В Одесской области полиция сообщила о подозрении мужчине в изнасиловании собаки и грубом нарушении общественного порядка. Животное под наблюдением, продолжается следствие.

В Николаевской области задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 43-летней односельчанки. Инцидент произошел после совместного отдыха, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.